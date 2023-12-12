【ワシントン時事】米労働省が１２日発表した１１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比３．１％上昇した。伸びは前月（３．２％）を下回り、２カ月連続で鈍化した。市場予想も３．１％上昇だった。

米消費者物価、３．２％上昇 ４カ月ぶり鈍化―１０月