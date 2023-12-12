【ロンドン時事】１２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、１ドル＝１４５円台前半に上昇した。日銀による金融緩和策修正への期待も円を下支えした。正午現在は１４５円１３～２３銭と、前日午後４時比１円２４銭の大幅な円高・ドル安。