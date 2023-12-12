【エルサレム時事】イスラエル軍がイスラム組織ハマスとの戦闘を続けているパレスチナ自治区ガザで、１０月下旬に始まった地上侵攻後に死亡したイスラエル兵１０５人のうち、２割に当たる２０人の死因が友軍による誤射や偶発的な事故だったことが１２日、明らかになった。地元メディアが軍の情報として伝えた。

２０人のうち１３人は、敵味方の識別を誤った空爆や砲撃、銃撃で死亡。他にも３人が銃の暴発など「意図しない銃撃」で命を落とし、２人が軍用車両にひかれた。軍が起爆させた爆発物の破片で死亡した兵士も２人いた。