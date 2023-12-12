【サンパウロ時事】ブラジルの全国商業連合（ＣＮＣ）は１１日、２０２３年１１月から２４年２月までの繁忙期に旅行・観光業界の実質売上高が前年同期比５．６％増の１５５８億７０００万レアル（約４兆６１７３億円）と、１２年の調査開始以来の最高を更新すると発表した。
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ブラジル旅行・観光業界、２３～２４年繁忙期は最高更新へ …
【サンパウロ時事】ブラジルの全国商業連合（ＣＮＣ）は１１日、２０２３年１１月から２４年２月までの繁忙期に旅行・観光業界の実質売上高が前年同期比５．６％増の１５５８億７０００万レアル（約４兆６１７３億円）と、１２年の調査開始以来の最高を更新すると発表した。
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