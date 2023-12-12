小泉法相、キックバック認める 収支報告書には記載
2023年12月12日19時52分
小泉龍司法相は１２日の参院法務委員会で、所属する自民党二階派の政治資金パーティーに関し、パーティー券販売ノルマ超過分のキックバックを同派から受け取っていると明らかにした。政治資金収支報告書には記載していると説明した。金額は「年によって違う。細かい数字は覚えていない」と述べた。立憲民主党の石川大我氏への答弁。
小泉法相、キックバック認める 収支報告書には記載
2023年12月12日19時52分
小泉龍司法相は１２日の参院法務委員会で、所属する自民党二階派の政治資金パーティーに関し、パーティー券販売ノルマ超過分のキックバックを同派から受け取っていると明らかにした。政治資金収支報告書には記載していると説明した。金額は「年によって違う。細かい数字は覚えていない」と述べた。立憲民主党の石川大我氏への答弁。
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