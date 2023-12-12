【ロンドン時事】１２日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を眺めて円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４５円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４５円５１～６１銭と、前日午後４時比８６銭の円高・ドル安。