【ジャカルタ＝時事】三菱ＵＦＪ銀行の子会社であるインドネシアのダナモン銀行は１１日、英系スタンダード・チャータード銀行インドネシア（ＳＣＢＩ）の従来型リテールローンの買収を完了したと発表した。クレジットカードと住宅ローン、無担保ローン、自動車ローンが含まれる…
英系銀の小口金融買収を完了 三菱ＵＦＪ銀子会社のダナモン…
【ジャカルタ＝時事】三菱ＵＦＪ銀行の子会社であるインドネシアのダナモン銀行は１１日、英系スタンダード・チャータード銀行インドネシア（ＳＣＢＩ）の従来型リテールローンの買収を完了したと発表した。クレジットカードと住宅ローン、無担保ローン、自動車ローンが含まれる…
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