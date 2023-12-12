【ジャカルタ＝時事】三菱ＵＦＪ銀行の子会社であるインドネシアのダナモン銀行は１１日、英系スタンダード・チャータード銀行インドネシア（ＳＣＢＩ）の従来型リテールローンの買収を完了したと発表した。クレジットカードと住宅ローン、無担保ローン、自動車ローンが含まれる…