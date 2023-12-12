日本学士院（佐々木毅院長）は１２日、佐和隆光・京都大名誉教授（８１）ら７人を新会員に選定した。会員は学術上顕著な功績のあった科学者から選ばれ、非常勤の国家公務員として２５０万円の年金が終身支給される。会員は１３５人となった。