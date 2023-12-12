ＪＲ旅客６社は１２日、年末年始（１２月２８日～１月４日）の新幹線と在来線の指定席予約状況（１１日時点）を発表した。予約席数は前年度比４４％増の３５０万席で、コロナ禍前の２０１８年度比で８％増となった。



ネット旅行、予約トラブル急増 「内容確認を」―国民生活センター

内訳は新幹線が前年度比４５％増の２９０万席、在来線が同３８％増の６０万席。下りは１２月２９日、上りは１月３日がピークという。