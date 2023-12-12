【バンコク時事】タイ上場の不動産開発会社オリジン・プロパティーの子会社ワン・オリジンのピティ最高経営責任者（ＣＥＯ）は１２日、ホテル事業を拡大する一環として、投資額７億９１００万バーツ（約３２億３０００万円）で北部チェンマイと南部プーケットにあるホテル２軒を…