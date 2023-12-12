自民党の茂木敏充幹事長は１２日、公明党の石井啓一幹事長と東京都内で会談し、自民党派閥の政治資金問題を受けて、「問題点や原因が明らかになれば、再発防止策や政治資金の透明化の措置を取っていきたい」との考えを伝えた。石井氏は「来年の通常国会で大胆な政治改革が必要だ」と応じた。両氏は具体策について言及しなかった。会談に同席した両党国対委員長が記者団に明らかにした。