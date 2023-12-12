世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済に向けて自民、公明、国民民主３党が提出した特例法案は１２日の参院法務委員会で、全会一致で可決された。今国会会期末の１３日の参院本会議で成立する見通しだ。

岸田首相、旧統一教会との関係否定 元米下院議長に事実確認へ