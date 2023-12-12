堀場製作所、半導体子会社が新工場を建設 生産能力、最大３倍に
2023年12月12日15時14分
堀場製作所は１２日、半導体事業を手掛ける子会社の堀場エステック（京都）が主力製品のマスフローコントローラー（ＭＦＣ）や薬液濃度モニターを生産する新工場を京都府福知山市に建設すると発表した。投資額は同社グループ過去最大の約１７０億円で、国内でのＭＦＣ生産能力を最大約３倍まで拡張できる。２０２４年７月に着工し、２６年１月に竣工（しゅんこう）する予定。
堀場製作所、半導体子会社が新工場を建設 生産能力、最大３倍に
2023年12月12日15時14分
堀場製作所は１２日、半導体事業を手掛ける子会社の堀場エステック（京都）が主力製品のマスフローコントローラー（ＭＦＣ）や薬液濃度モニターを生産する新工場を京都府福知山市に建設すると発表した。投資額は同社グループ過去最大の約１７０億円で、国内でのＭＦＣ生産能力を最大約３倍まで拡張できる。２０２４年７月に着工し、２６年１月に竣工（しゅんこう）する予定。
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