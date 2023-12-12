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２４年中の法整備提言　ライドシェアで超党派勉強会

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２４年中の法整備提言　ライドシェアで超党派勉強会

2023年12月12日14時51分

ライドシェア導入に向けた超党派の勉強会で、あいさつする小泉進次郎元環境相＝１２日午前、国会内

ライドシェア導入に向けた超党派の勉強会で、あいさつする小泉進次郎元環境相＝１２日午前、国会内

　一般ドライバーが乗客を有償で送迎する「ライドシェア」導入に向けた超党派の勉強会は１２日の会合で、政府に２０２４年中にも法整備を行うよう求める提言案をまとめた。１３日に斉藤鉄夫国土交通相と河野太郎デジタル相に申し入れる。
　提言案は、２４年中にも法改正や新法制定を行うことを要望。ライドシェア導入に向けた制度を検討する会議体の設置も求めた。タクシーに関しては、運転手に必要な二種免許や地理試験の抜本的見直しなども盛り込んだ。

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