故生田正治氏に従三位
2023年12月12日12時46分
政府は１２日の閣議で、１１月１３日に死去した日本郵政公社初代総裁の生田正治氏を従三位に叙することを決めた。同氏は生前、旭日大綬章を受けている。
故生田正治氏に従三位
2023年12月12日12時46分
政府は１２日の閣議で、１１月１３日に死去した日本郵政公社初代総裁の生田正治氏を従三位に叙することを決めた。同氏は生前、旭日大綬章を受けている。
こんな記事も
政治用語
政治
人事「適切なタイミングで」 岸田首相(12/12 14:53)
２４年中の法整備提言 ライドシェアで超党派勉強会(12/12 14:51)
松野官房長官の不信任案否決(12/12 14:21)
東京事務所「関係強化に良い」 開設支持かは明言せず―米ＮＡＴＯ大使(12/12 14:10)
故生田正治氏に従三位(12/12 12:46)
民事訴訟にウェブ会議、来春施行(12/12 12:45)
山口公明代表「否決、即信任でない」 松野氏の不信任案巡り(12/12 12:41)
自見地方創生担当相、国取引法人の寄付返金(12/12 12:12)
首相動静（１２月１２日）(12/12 12:11)
松野官房長官、自民・安倍派の裏金疑惑「適切に対応」 所属閣僚、辞任を否定(12/12 11:58)
松野氏不信任案を否決へ 維新・国民は賛成―衆院(12/12 11:57)
自民・安倍派、裏金５億円規模か 大半議員に還流、不記載疑い―パーティー収入問題(12/12 10:58)
戦闘機輸出で公明批判相次ぐ 装備移転提言、自民部会了承(12/12 10:41)
１４日にも松野長官交代 岸田首相、経産・総務・農水３閣僚も調整―安倍派一掃には慎重論・裏金疑惑(12/12 00:51)
石破氏、予算成立後の岸田首相退陣に言及 衆院解散も選択肢(12/11 23:25)
首相動静（１２月１１日）(12/11 22:17)
ガザ情勢沈静化で連携 日ＵＡＥ首脳が電話会談(12/11 22:04)
裏金疑惑の議員、事実関係語らず 「精査中」「しかるべき時期に説明」(12/11 20:29)
規正法逸脱、決して許されず 山口公明代表(12/11 19:57)
ＮＴＴ法、首相に廃止提言 自民ＰＴ(12/11 19:55)
人質家族、上川外相に協力要請(12/11 19:41)
鳩山元首相長男を擁立 東京２区―国民(12/11 19:35)
党首討論廃止へ法案提出 維新・国民(12/11 19:20)
立民、官房長官不信任案を提出 維国も賛成へ―安倍派疑惑(12/11 18:59)
人質家族「解放に力を」 日本の超党派議連に要望―イスラエル(12/11 18:42)
安保土地第３弾、１８０カ所指定 新千歳空港など、来月施行(12/11 18:14)
防衛増税、開始時期決定先送り 政治資金問題影響、財源不透明に―政府・与党(12/11 17:41)
パーティー問題、危機感持ち対応 岸田首相「自民に厳しい目」(12/11 16:49)
防衛増税時期決定「今年難しい」 政治状況に配慮―自民税調会長(12/11 13:20)
橋本元五輪相「説明責任果たす」 安倍派資金疑惑(12/11 13:20)