民事訴訟にウェブ会議、来春施行
2023年12月12日12時45分
政府は１２日の閣議で、民事裁判の口頭弁論についてウェブ会議形式で実施可能とする改正民事訴訟法を来年３月１日に施行する政令を決定した。改正法は２０２２年５月に成立した。裁判の利便性向上や迅速化が目的。小泉龍司法相は記者会見で「国民にとって利用しやすい制度になるよう運用を心掛けたい」と述べた。
民事訴訟にウェブ会議、来春施行
2023年12月12日12時45分
政府は１２日の閣議で、民事裁判の口頭弁論についてウェブ会議形式で実施可能とする改正民事訴訟法を来年３月１日に施行する政令を決定した。改正法は２０２２年５月に成立した。裁判の利便性向上や迅速化が目的。小泉龍司法相は記者会見で「国民にとって利用しやすい制度になるよう運用を心掛けたい」と述べた。
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