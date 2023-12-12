戦闘機輸出で公明批判相次ぐ 装備移転提言、自民部会了承
2023年12月12日10時41分
自民党は１２日、国防部会と安全保障調査会の合同会議を開き、与党実務者がまとめた防衛装備移転拡大に関する提言案を了承した。英国、イタリアとの次期戦闘機計画を含む国際共同開発の第三国輸出が公明党の反対で見送られたことに、出席者から「はしご外しだ」と批判が相次いだ。
戦闘機輸出で公明批判相次ぐ 装備移転提言、自民部会了承
2023年12月12日10時41分
自民党は１２日、国防部会と安全保障調査会の合同会議を開き、与党実務者がまとめた防衛装備移転拡大に関する提言案を了承した。英国、イタリアとの次期戦闘機計画を含む国際共同開発の第三国輸出が公明党の反対で見送られたことに、出席者から「はしご外しだ」と批判が相次いだ。
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