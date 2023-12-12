女子テニス協会（ＷＴＡ）は１１日、年間最優秀選手に世界ランキング１位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）が２年連続で選ばれたと発表した。全仏オープンを２連覇し、年間成績上位８人で争うＷＴＡファイナルを制すなど六つのタイトルを獲得した。（時事）