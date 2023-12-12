日銀が１２日発表した１１月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は１１９．５と、前年同月比０．３％上昇した。３３カ月連続で前年同月を上回ったが、伸び率は１１カ月続けて縮小。原材料高の価格転嫁が一巡してきた。

企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格を示す。調査対象５１５品目のうち、４０５品目が上昇、９３品目が下落した。