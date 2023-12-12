１１月企業物価、０．３％上昇 伸び率は１１カ月連続縮小―日銀
2023年12月12日10時18分
日銀が１２日発表した１１月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は１１９．５と、前年同月比０．３％上昇した。３３カ月連続で前年同月を上回ったが、伸び率は１１カ月続けて縮小。原材料高の価格転嫁が一巡してきた。
企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格を示す。調査対象５１５品目のうち、４０５品目が上昇、９３品目が下落した。
１１月企業物価、０．３％上昇 伸び率は１１カ月連続縮小―日銀
2023年12月12日10時18分
日銀が１２日発表した１１月の国内企業物価指数（速報値、２０２０年平均＝１００）は１１９．５と、前年同月比０．３％上昇した。３３カ月連続で前年同月を上回ったが、伸び率は１１カ月続けて縮小。原材料高の価格転嫁が一巡してきた。
企業物価指数は、企業間で取引されるモノの価格を示す。調査対象５１５品目のうち、４０５品目が上昇、９３品目が下落した。
こんな記事も
経済用語
経済
１９１円高の３万２９８３円３７銭 １２日午前の平均株価(12/12 11:39)
〔新規公開〕エスネットワークス、１９日グロース上場 財務会計コンサル(12/12 10:46)
〔新規公開〕ナルネットコミュニケーションズ、２５日に東証グロース上場(12/12 10:25)
１１月企業物価、０．３％上昇 伸び率は１１カ月連続縮小―日銀(12/12 10:18)
インフロニアＨＤ、日本風力開発買収へ 「本日の取締役会に付議」(12/12 09:16)
円相場、１４６円０４～０５銭 １２日午前９時現在(12/12 09:07)
米ＮＹ州、半導体拠点に１．５兆円投資 東京エレクトロンなどと協力(12/12 07:12)
再値上げ「早い段階で」 米国では酎ハイ強化―新浪サントリーＨＤ社長(12/12 07:10)
カメラメーカー、独自色でスマホ世代に照準 アクセサリー感覚、旧型も人気(12/12 07:08)
少子化対策、年３．６兆円 支援金で１兆円確保―多子世帯の大学無償化・政府(12/12 07:07)
賃上げ税制、抜本強化 大企業最大３５％控除―赤字中小は５年繰り越し可能に―政府・与党(12/12 07:07)
少子化財源、甘い想定 歳出改革・賃上げ不透明(12/12 07:06)
定額減税適用でも返還求めず 低所得者給付金―政府・与党(12/12 07:05)
申請期限２年延長 贈与・相続税猶予、事業承継後押し―政府・与党(12/12 07:04)
森林面積割合、５５％に 森林環境譲与税の配分見直し―政府・与党(12/12 07:03)
重要物資生産、繰り越し控除最大４年 半導体やＥＶ、税優遇１０年―政府・与党(12/12 07:03)
医療保険上乗せ、２６年度から 月数百円の負担―こども家庭庁(12/11 21:37)
ＮＴＴ法、首相に廃止提言 自民ＰＴ(12/11 19:55)
仮想空間で旅行や買い物 アプリ提供を本格化―ＡＮＡＨＤ子会社(12/11 19:49)
三菱電と三菱重、発電機事業新会社は「三菱ジェネレーター」 来年４月統合(12/11 19:47)
東宝、米映画スタジオに２５％出資 ３３０億円、実写コンテンツ強化(12/11 19:44)
ＡＩプロセス、今後も推進 鈴木総務相、伊企業相と確認(12/11 19:38)
日新イオン機器、半導体材料改質装置を開発 ２５年後半以降に受注開始(12/11 19:32)
佐賀玉屋が事業譲渡 県内唯一の百貨店、業績悪化(12/11 19:22)
年収ベースで１０％超賃上げ 松屋フーズＨＤ(12/11 18:45)
安保土地第３弾、１８０カ所指定 新千歳空港など、来月施行(12/11 18:14)
防衛増税、開始時期決定先送り 政治資金問題影響、財源不透明に―政府・与党(12/11 17:41)
シチズン時計、海外初の旗艦店 エコ・ドライブを空間全体で演出(12/11 17:26)
円相場、１４６円３７～３８銭 １１日午後５時現在(12/11 17:11)
交際費、非課税１万円に 物価上昇で倍増―政府・与党(12/11 16:32)
ビジネスワイヤ
PR TIMES