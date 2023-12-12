運営予算は微増 パリ五輪組織委員会
2023年12月12日08時44分
【パリ時事】２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会は１１日、理事会で大会の運営予算の見直しを行い、４３億９７００万ユーロ（約６９００億円）になることで承認されたと発表した。昨年１２月から１７００万ユーロ（約２７億円）増で修正された。
運営予算は微増 パリ五輪組織委員会
2023年12月12日08時44分
【パリ時事】２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会は１１日、理事会で大会の運営予算の見直しを行い、４３億９７００万ユーロ（約６９００億円）になることで承認されたと発表した。昨年１２月から１７００万ユーロ（約２７億円）増で修正された。
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