首相動静（１２月１２日）
2023年12月12日08時42分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時９分、公邸発。同１０分、官邸着。
午前８時１７分から同２９分まで、閣議。
首相動静（１２月１２日）
2023年12月12日08時42分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時９分、公邸発。同１０分、官邸着。
午前８時１７分から同２９分まで、閣議。
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