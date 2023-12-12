【１面トップ】

〔朝日〕安倍派裏金５億円か 所属議員 大半に還流 派閥側の立件、不可避

〔毎日〕安倍派全１５人交代調整 政務三役 萩生田、高木氏らも １４日軸に閣僚・党人事

〔読売〕安倍派 現金で還流 パーティー収入 地検 数十人の聴取検討

〔日経〕政権、政策推進に逆風 首相、官房長官後任など調整

〔産経〕安倍派４閣僚 全員交代 田村元厚労相ら要職検討 裏金疑惑

〔東京〕安倍派閣僚ら１５人更迭へ 党の高木毅・萩生田氏も 裏金問題

【他の１面独自記事】

◆内閣支持 最低２２％ 本社・ＦＮＮ合同世論調査 裏金「対応に問題」９３％（産経）

【共通ニュース】

◆大谷ドジャース移籍 １０年１０１５億円 スポーツ史上最高額

◆子３人以上で大学無償化 未来戦略案 少子化対策 年３．６兆円 「支援金」２６年度から徴収

◆防衛増税開始「決定は困難」 自民税調会長 早くても２６年か 税制大綱に時期明記せず

◆松野官房長官の不信任案 提出 立憲、内閣不信任案も視野 維新も国民も賛成か

◆ハマスに投降迫る イスラエル 軍「ガザ市中心部制圧」

◆交際費 非課税上限１万円 政府・与党、法人向け倍増

◆「特定少年」初の死刑求刑 夫婦放火殺人 当時１９歳「更生ない」 甲府地裁

◆修徳サッカー総監督逮捕 生徒の裸画像送らせた容疑（続）