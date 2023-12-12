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１２日の朝刊（都内最終版）☆１

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１２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月12日06時44分

【１面トップ】
〔朝日〕安倍派裏金５億円か　所属議員　大半に還流　派閥側の立件、不可避
〔毎日〕安倍派全１５人交代調整　政務三役　萩生田、高木氏らも　１４日軸に閣僚・党人事
〔読売〕安倍派　現金で還流　パーティー収入　地検　数十人の聴取検討
〔日経〕政権、政策推進に逆風　首相、官房長官後任など調整
〔産経〕安倍派４閣僚　全員交代　田村元厚労相ら要職検討　裏金疑惑
〔東京〕安倍派閣僚ら１５人更迭へ　党の高木毅・萩生田氏も　裏金問題
【他の１面独自記事】
◆内閣支持　最低２２％　本社・ＦＮＮ合同世論調査　裏金「対応に問題」９３％（産経）
【共通ニュース】
◆大谷ドジャース移籍　１０年１０１５億円　スポーツ史上最高額
◆子３人以上で大学無償化　未来戦略案　少子化対策　年３．６兆円　「支援金」２６年度から徴収
◆防衛増税開始「決定は困難」　自民税調会長　早くても２６年か　税制大綱に時期明記せず
◆松野官房長官の不信任案　提出　立憲、内閣不信任案も視野　維新も国民も賛成か
ハマスに投降迫る　イスラエル　軍「ガザ市中心部制圧」
◆交際費　非課税上限１万円　政府・与党、法人向け倍増
◆「特定少年」初の死刑求刑　夫婦放火殺人　当時１９歳「更生ない」　甲府地裁
◆修徳サッカー総監督逮捕　生徒の裸画像送らせた容疑（続）

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