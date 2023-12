大阪(日本)およびカリフォルニア州アラメダ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- パナソニックグループ企業であ るパナソニック エナジー株式会社と、次世代電池材料メーカーの Sila 社は本日、Sila 社の高性能ナノコ ンポジットシリコン負極である Titan Silicon™に関する業務提携を締結することを発表しました。パナソ ニック社の提供する高エネルギー密度バッテリーにより、自動車メーカーは比類のない EV 性能を実現 し、車両の航続距離を大幅に延ばし、充電時間を短縮できるものと期待されています。Sila 社の負極材 は、ワシントン州モーゼスレイク工場で生産される予定であり、パナソニック社の次世代リチウムイオ ンバッテリー向けに最適化されます。

Sila's anode materials will be optimized for Panasonic’s high energy density level next-generation batteries. (Photo: Sila)