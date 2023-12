カナダ、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なIoTソリューションプロバイダーであるクエクテル・ワイヤレス・ソリューションズは、同社の衛星通信モジュールであるCC200A-LBがCE、FCC、IC、RCMなどの主要機関から世界的な認証の取得という重要なマイルストーンの達成を発表しました。これにより、CC200A-LBが欧州、北米、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド全域における衛星ネットワーク規格への準拠が認められました。

Quectel's satellite communication module CC200A-LB has achieved CE, FCC, IC, and RCM certifications. The module delivers a reliable and uninterrupted global network connection, making it an ideal solution for scenarios where cellular networks may be limited. (Photo: Business Wire)