ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- パンダバイオテックは、パンダ高地ヘンプジン™(以下「パンダヘンプジン」)プロジェクト建物の建設が完了し、正式な試運転プロセスを第4四半期初頭に開始したと発表しました。この試運転プロセスは、2024年第1四半期にテキサス州ウィチタフォールズの50万平方フィートの施設で商業運転を開始する前の最終段階となります。パンダヘンプジンは1時間あたり10トンの産業用麻を処理し、織物用繊維、麻がら、混合短繊維麻がら、ペレット化される栄養豊富な副産物を生産します。この施設は西半球で最大、世界でも最大級の麻精選センターとなる見込みです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231211050819/ja/

Inside the Panda Hemp Gin, a 500,000 square foot industrial hemp processing facility in Witchita Falls, Texas scheduled to begin commercial operations Q1 2024. (Photo: Business Wire)