ガザ情勢沈静化で連携 日ＵＡＥ首脳が電話会談
2023年12月11日22時04分
ガザ情勢沈静化で連携 日ＵＡＥ首脳が電話会談
2023年12月11日22時04分
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ガザ情勢沈静化で連携 日ＵＡＥ首脳が電話会談(12/11 22:04)
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