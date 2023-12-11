男子ゴルフの最新世界ランキングが１０日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて４３位だった。久常涼は７９位で変わらず、中島啓太は四つ上がって９０位、星野陸也は９２位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）