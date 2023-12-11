公明党の山口那津男代表は１１日の党参院議員総会で、自民党安倍派などの政治資金パーティー問題について「報道が事実とすれば極めて遺憾だ。政治資金規正法の趣旨を逸脱するような行いは決して許されない」と強調した。「実態を解明した上で再発を防止する手だてを確立していかなければならない」と指摘した。