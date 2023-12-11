人質家族、上川外相に協力要請
2023年12月11日19時41分
パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの人質となっているイスラエル人の家族３組が１１日、外務省を訪れ、上川陽子外相と約２０分間、面会した。ハマスに拘束された当時の状況を説明し、早期解放に向けた協力を要請した。
上川氏は「一日も早い帰還と事態の早期沈静化に向け、外交努力を粘り強く続けていく」と伝えた。イスラエルのコーヘン駐日大使が同席した。
人質家族、上川外相に協力要請
2023年12月11日19時41分
パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの人質となっているイスラエル人の家族３組が１１日、外務省を訪れ、上川陽子外相と約２０分間、面会した。ハマスに拘束された当時の状況を説明し、早期解放に向けた協力を要請した。
上川氏は「一日も早い帰還と事態の早期沈静化に向け、外交努力を粘り強く続けていく」と伝えた。イスラエルのコーヘン駐日大使が同席した。
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