日新イオン機器、半導体材料改質装置を開発 ２５年後半以降に受注開始
2023年12月11日19時32分
日新電機（京都市）のグループ会社「日新イオン機器」（同）は１１日、半導体を製造する際の材料改質過程で、量産能力を持つ世界初の装置「ＫＹＯＫＡ（鏡花）」を開発したと発表した。２０２５年後半以降に受注を開始する。
日新イオン機器、半導体材料改質装置を開発 ２５年後半以降に受…
2023年12月11日19時32分
日新電機（京都市）のグループ会社「日新イオン機器」（同）は１１日、半導体を製造する際の材料改質過程で、量産能力を持つ世界初の装置「ＫＹＯＫＡ（鏡花）」を開発したと発表した。２０２５年後半以降に受注を開始する。
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