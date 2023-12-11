阪神は１１日、大阪市内で新人８選手（育成２人を含む）の入団発表を行った。ドラフト１位の下村海翔投手（青学大、背番号１９）は「まずは１年間けがなく終えること。いずれは阪神の１９番は下村と言ってもらえるように頑張りたい」と意気込みを語った。

育成を除く他の新人選手と背番号は次の通り。

椎葉剛投手（四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島、２６）▽山田脩也内野手（仙台育英高、５２）▽百崎蒼生内野手（東海大熊本星翔高、５６）▽石黒佑弥投手（ＪＲ西日本、６３）▽津田淳哉投手（大経大、６６）