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森林面積割合、５５％に　森林環境譲与税の配分見直し―政府・与…

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森林面積割合、５５％に　森林環境譲与税の配分見直し―政府・与党

2023年12月12日07時03分

　政府・与党は１１日、自治体の森林整備などに活用される「森林環境譲与税」の配分基準について、森林面積の割合を５０％から５５％に引き上げる方針を固めた。人口割合は３０％から２５％に引き下げる。近く取りまとめる２０２４年度税制改正大綱に盛り込む。
　都市部に多く配分される現行基準を見直し、山間地への配分を手厚くするのが狙い。政府・与党は当初、森林面積の割合を６０％に拡大し、人口割合を２０％に縮小する案を検討したが、都市部の自治体が大幅な減収となるため、一定の配慮が必要と判断した。
　森林環境譲与税は、間伐など森林整備や、林業の担い手育成、木材利用の促進などを目的に１９年度に導入。２４年度からは個人住民税に１０００円を上乗せして徴収する「森林環境税」が原資となり、年間譲与額は約６００億円を予定している。
　自治体への配分額は現在、５０％を私有の人工林面積、３０％を人口、２０％を林業就業者数とする基準で算定している。森林面積の比重を高めることで山間部での森林整備や、花粉症対策としてのスギの伐採などを加速させたい考えだ。

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