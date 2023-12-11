日本女子、フルーレ団体で３位 フェンシングＷ杯
2023年12月11日17時22分
フェンシングのワールドカップ（Ｗ杯）は１０日、セルビアのノビサドで女子フルーレ団体が行われ、日本（東晟、菊池、宮脇、上野）が３位に入った。（時事）
日本女子、フルーレ団体で３位 フェンシングＷ杯
2023年12月11日17時22分
フェンシングのワールドカップ（Ｗ杯）は１０日、セルビアのノビサドで女子フルーレ団体が行われ、日本（東晟、菊池、宮脇、上野）が３位に入った。（時事）
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