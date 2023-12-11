高齢夫婦遺体、息子を再逮捕 強盗殺人容疑―茨城県警
2023年12月11日16時41分
茨城県牛久市の民家で１１月、高齢の男女の遺体が見つかった事件で、県警は１１日、同居していた息子の無職三輪浩二容疑者（４０）を強盗殺人容疑で再逮捕した。容疑を認めている。
高齢夫婦遺体、息子を再逮捕 強盗殺人容疑―茨城県警
2023年12月11日16時41分
茨城県牛久市の民家で１１月、高齢の男女の遺体が見つかった事件で、県警は１１日、同居していた息子の無職三輪浩二容疑者（４０）を強盗殺人容疑で再逮捕した。容疑を認めている。
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