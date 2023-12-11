政府・与党は１１日、企業が接待で使う飲食費などの交際費について、税法上の損金として非課税扱いにできる上限を、１人当たり１万円に引き上げる方針を固めた。物価上昇が続いている現状を踏まえ、現在の５０００円から倍増させる。飲食業界を支援する狙いもありそうだ。



中小の交際費特例、延長へ 年８００万円まで非課税―政府・与党

近く取りまとめる２０２４年度税制改正大綱に盛り込む。