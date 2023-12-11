ツムラは１１日、消費者向けのＡＩ（人工知能）チャットボット「一般用漢方製剤Ｋ―Ｃｈａｔ」をホームページ上で公開したと発表した。これまで同社に寄せられた問い合わせを集約し、漢方薬の飲み合わせや服用時間などの問い合わせに自動で応答する。ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）による生産性向上策の一環。