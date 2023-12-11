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防衛増税時期決定「今年難しい」　政治状況に配慮―自民税調会長

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防衛増税時期決定「今年難しい」　政治状況に配慮―自民税調会長

2023年12月11日13時20分

記者団の取材に応じる自民党税制調査会の宮沢洋一会長＝１１月３０日、東京都千代田区の同党本部

記者団の取材に応じる自民党税制調査会の宮沢洋一会長＝１１月３０日、東京都千代田区の同党本部

　自民党の宮沢洋一税制調査会長は１１日、防衛費増額に伴う増税の開始時期について「今年決めることは今の政治状況からしてなかなか難しい」と述べた。自民党の政治資金問題や定額減税との整合性に配慮し、負担増の決定を先送りする。非公式の税調幹部会合後に記者団の取材に応じた。

防衛増税、来年以降決定へ　開始時期で調整―自公税調

　宮沢氏は１０日、岸田文雄首相と首相官邸で面会。防衛増税を含め２０２４年度税制改正に向けた論点について調整したとみられる。

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