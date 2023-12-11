５０９円高の３万２８１７円６１銭 １１日午前の平均株価
2023年12月11日11時39分
１１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８１７円６１銭と前週末終値比５０９円７５銭高で終わった。出来高は概算で７億８３００万株。
５０９円高の３万２８１７円６１銭 １１日午前の平均株価
2023年12月11日11時39分
１１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８１７円６１銭と前週末終値比５０９円７５銭高で終わった。出来高は概算で７億８３００万株。
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