１１日の東京株式市場は、前週末の米国株高や為替の円高一服を受けて買いが優勢となった。日経平均株価は反発し、前週末終値からの上げ幅は一時６００円を超えた。午前９時２０分現在は６０２円１２銭高の３万２９０９円９８銭。