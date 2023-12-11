円相場、１４４円９８～９８銭 １１日午前９時現在
2023年12月11日09時05分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４４円９８～９８銭と、前週末（１４４円０９～１０銭）に比べ８９銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４４円９８～９８銭 １１日午前９時現在
2023年12月11日09時05分
１１日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４４円９８～９８銭と、前週末（１４４円０９～１０銭）に比べ８９銭の円安・ドル高となった。
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