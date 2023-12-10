【上海時事】中国外務省は８日、今月１１日から来年末まで中国への渡航ビザ発給に関して、申請手数料を２５％引き下げると発表した。訪中する外国人観光客を増加させ、中国の国際的なイメージアップを図りたい考えだ。

中国は先に、新たにフランスとドイツ、イタリア、スペイ…