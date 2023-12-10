【クアラルンプール時事】米半導体大手エヌビディアは８日、マレーシアのＹＴＬパワーインターナショナルと戦略提携し、同社のＡＩ用データセンター建設を支援することで合意した。同国に中核的研究開発拠点も設ける。アンワル首相が同日、行政首都プトラジャヤの首相府でエヌビ…