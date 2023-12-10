【ジャカルタ＝時事】インドネシアの民間調査機関「インディカトール・ポリティック・インドネシア」が９日発表した２０２４年２月の大統領選挙に関する最新の世論調査で、プラボウォ国防相（グリンドラ党党首）とジョコ大統領長男のギブラン氏（中ジャワ州ソロ市長）の正副大統…
プラボウォ組、４５．８％で首位 大統領選でインディカトー…
【ジャカルタ＝時事】インドネシアの民間調査機関「インディカトール・ポリティック・インドネシア」が９日発表した２０２４年２月の大統領選挙に関する最新の世論調査で、プラボウォ国防相（グリンドラ党党首）とジョコ大統領長男のギブラン氏（中ジャワ州ソロ市長）の正副大統…
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