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塩尻和也、日本新で優勝　女子は広中璃梨佳が３連覇―陸上の日本選手権１万メートル

2023年12月10日18時44分

陸上男子１万メートル、日本新記録をマークして優勝した塩尻和也＝１０日、東京・国立競技場

陸上男子１万メートル、日本新記録をマークして優勝した塩尻和也＝１０日、東京・国立競技場

  • 陸上女子１万メートル、１位でゴールする広中璃梨佳＝１０日、東京・国立競技場

　陸上の日本選手権１万メートルは１０日、パリ五輪代表選考会を兼ねて東京・国立競技場で行われ、男子は塩尻和也（富士通）が２７分９秒８０の日本新記録を樹立して初優勝を果たした。２７分１２秒５３で２位の太田智樹（トヨタ自動車）、３位の相沢晃（旭化成）も、２０２０年に相沢がマークした従来記録の２７分１８秒７５を上回った。田沢廉（トヨタ自動車）が４位だった。
　女子は広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３０分５５秒２９で３連覇。高島由香（資生堂）が２位。
　男女ともパリ五輪の参加標準記録（男子２７分０秒００、女子３０分４０秒００）には届かず、五輪代表入りはお預けとなった。

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