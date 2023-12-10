陸上の日本選手権１万メートルは１０日、パリ五輪代表選考会を兼ねて東京・国立競技場で行われ、男子は塩尻和也（富士通）が２７分９秒８０の日本新記録を樹立して初優勝を果たした。２７分１２秒５３で２位の太田智樹（トヨタ自動車）、３位の相沢晃（旭化成）も、２０２０年に相沢がマークした従来記録の２７分１８秒７５を上回った。田沢廉（トヨタ自動車）が４位だった。

女子は広中璃梨佳（日本郵政グループ）が３０分５５秒２９で３連覇。高島由香（資生堂）が２位。

男女ともパリ五輪の参加標準記録（男子２７分０秒００、女子３０分４０秒００）には届かず、五輪代表入りはお預けとなった。