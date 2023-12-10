ハイズマン賞にダニエルズ 米大学アメフト
2023年12月10日15時51分
【ロサンゼルス時事】米大学アメリカンフットボールの最優秀選手を表彰するハイズマン賞が９日に発表され、ルイジアナ州立大４年のＱＢジェイデン・ダニエルズが選出された。今季はパスで３８１２ヤード、ランでも１１３４ヤードを稼いで計５０ＴＤをマークした。
ハイズマン賞にダニエルズ 米大学アメフト
2023年12月10日15時51分
【ロサンゼルス時事】米大学アメリカンフットボールの最優秀選手を表彰するハイズマン賞が９日に発表され、ルイジアナ州立大４年のＱＢジェイデン・ダニエルズが選出された。今季はパスで３８１２ヤード、ランでも１１３４ヤードを稼いで計５０ＴＤをマークした。
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