中国公船が領海出る 沖縄・尖閣沖
2023年12月10日15時42分
沖縄県石垣市・尖閣諸島沖の日本領海に９日から侵入していた中国海警局の「海警」２隻が１０日午後、領海を出た。２隻は約２５時間半、領海内にとどまり、日本漁船に接近しようとした。尖閣沖での中国公船の領海侵入は１１月２８日以来で、今年３３回目。
中国公船が領海出る 沖縄・尖閣沖
2023年12月10日15時42分
沖縄県石垣市・尖閣諸島沖の日本領海に９日から侵入していた中国海警局の「海警」２隻が１０日午後、領海を出た。２隻は約２５時間半、領海内にとどまり、日本漁船に接近しようとした。尖閣沖での中国公船の領海侵入は１１月２８日以来で、今年３３回目。
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