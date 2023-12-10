日本女子、下位トーナメントへ ７人制ラグビー
2023年12月10日10時05分
ラグビー７人制女子のワールドシリーズ第２戦は９日、南アフリカのケープタウンで行われ、１次リーグＡ組の日本は１勝２敗で３位となり、下位トーナメントに回った。フィジーに１２―３６、オーストラリアに０―５４で敗れ、スペインには２２―１９で勝った。（時事）
日本女子、下位トーナメントへ ７人制ラグビー
2023年12月10日10時05分
ラグビー７人制女子のワールドシリーズ第２戦は９日、南アフリカのケープタウンで行われ、１次リーグＡ組の日本は１勝２敗で３位となり、下位トーナメントに回った。フィジーに１２―３６、オーストラリアに０―５４で敗れ、スペインには２２―１９で勝った。（時事）
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