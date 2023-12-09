【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）の会場で９日、環境ＮＧＯや市民団体などのメンバーら５００人以上による大規模デモが行われた。参加者は「気候正義を」などとシュプレヒコールを上げ、約１時間にわたり会場を練り歩いた。

主催団体によると、９日から各国の閣僚級による協議が本格化するのに合わせてデモを企画した。気候変動で弱者がより負担を強いられているとして、不公平の是正を求めたほか、イスラエルとイスラム組織ハマスのパレスチナ自治区ガザでの戦闘停止も訴えた。