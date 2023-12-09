中国公船が領海侵入 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖
2023年12月09日17時00分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で９日、中国海警局の「海警」２隻が日本の領海に侵入した。日本漁船に接近しようとしたため、海上保安庁の巡視船が漁船の安全を確保した上で、領海外へ出るよう警告した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は１１月２８日以来で、今年３３回目。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、海警２隻は９日午前１０時５０～５５分ごろ、南小島南南東などの領海に侵入した。
中国公船が領海侵入 日本漁船に接近―沖縄・尖閣沖
2023年12月09日17時00分
沖縄県石垣市の尖閣諸島沖で９日、中国海警局の「海警」２隻が日本の領海に侵入した。日本漁船に接近しようとしたため、海上保安庁の巡視船が漁船の安全を確保した上で、領海外へ出るよう警告した。尖閣諸島沖での中国公船の領海侵入は１１月２８日以来で、今年３３回目。
第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、海警２隻は９日午前１０時５０～５５分ごろ、南小島南南東などの領海に侵入した。
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