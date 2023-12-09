サンズの渡辺は９得点 ＮＢＡ
2023年12月09日15時23分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は８日、各地で行われ、サンズの渡辺雄太は本拠地でのキングス戦に途中出場し、約２４分間のプレーで９得点、２リバウンド、１アシストだった。サンズは１０６―１１４で敗れた。
サンズの渡辺は９得点 ＮＢＡ
2023年12月09日15時23分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）は８日、各地で行われ、サンズの渡辺雄太は本拠地でのキングス戦に途中出場し、約２４分間のプレーで９得点、２リバウンド、１アシストだった。サンズは１０６―１１４で敗れた。
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